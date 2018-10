Knoten Nord: Bis zu 45.000 Autos

„Präzise Daten sind Basis für Entscheidungen, wo etwas und was unternommen wird, damit die Salzburger im Straßenverkehr flüssig unterwegs sind“, erklärt Landesrat Stefan Schnöll. Ein Beispiel dafür war der heurige Stausommer. Die Daten lieferten präzise Werte und Statistiken zum Ausweichverkehr. Auch auf Grund dieser wurden dann bestimmte Maßnahmen, wie etwa die Durchfahrtssperren, durchgesetzt.

Nicht nur der Urlauberverkehr, auch die alltäglichen Pendlerströme werden von den 66 Messstationen im ganzen Land erfasst. Die Zahlen dazu sind interessant: Gerade der Knoten Salzburg Nord ist in den vergangenen Tagen und Monaten in den Fokus der Verkehrszähler gerückt. Galt es doch abzuwägen, wie sich ein eventueller Bau des Gitzentunnels auf die Strecke auswirkt. Der Tunnel ist, wie die „Krone“ ausführlich berichtete, erstmal auf Eis gelegt. 34.000 Fahrzeuge werden bei der Zählstelle täglich registriert. An Spitzentagen wird der Wert noch deutlich überschritten.

2017 gab es einen Tag mit 45.000 Autos und Lkw, innerhalb einer Stunde befuhren 3607 Fahrzeuge die vier Spuren. „So manche Landesstraße im ländlich strukturierten Raum hat weniger Tagesverkehr als hier innerhalb der Spitzenstunde durchfährt“, weiß Ulrike Eberhardt, die im Land für Auswertung der Daten zuständig ist. Weitere Hotspots sind - wenig überraschen - die B1 in Wals, die Alpenstraße in Anif und die Münchner Bundesstraße. Hier werden 20.000 Fahrzeuge am Tag registriert.