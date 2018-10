Voller Erfolg für Jazz-Event in der Altstadt

„Ich bin sehr glücklich“, sagt Andreas Gfrerer, Obmann des Altstadt Verbands und Besitzer der „Blauen Gans“, die auch an drei Tagen als Location für Konzerte diente. Dort trat am Freitag Superstar Ralph Towner auf. „Ein echtes Highlight“, freut sich Gfrerer, der auch von Donny McCaslin im Szene Theater angetan war. Im Gewölbe des Arthotels Blaue Gans treten nur noch Solokünstler oder Duos auf: „Das funktioniert am Besten.“ Heuer erkannte Gfrerer ein positives Problem bei dem Event. „Das Publikum ist sehr kundig und sucht sich schon im vorhinein die für sich passenden Konzerte aus. Dadurch stockt allerdings der Wechsel bei den Veranstaltungen. Viele Gäste bleiben in der Location, und viele wollen noch hinein“, erklärt er. Mit der neuen Handy-App konnte man aber heuer dieses Problem meistern. Das Programm zeigt nämlich an, welche Konzerte bereits voll sind und gibt Empfehlungen für andere Events.

Überhaupt streut der Obmann der Jazz-Veranstaltung Rosen in allen Richtungen. Sei es für die künstlerische Leiterin Tina Heine, „sie macht das großartig“, oder für die Künstler selbst. Heine war das dritte Mal für die Gestaltung zuständig. Das Event hat sich für Gfrerer sehr gut weiterentwickelt und es sei toll gelungen die „Stadt zu bespielen“. Krönender Abschluss war am Sonntag die Darbietung im Mirabellgarten, die noch einmal zahlreiche Zuschauer anlockte. Die „Schw!ng Jazz Band“ schaffte es, dass das Salzburger Publikum sogar mitsang und mittanzte. Von Donnerstag bis zum Sonntag wurden an die 100 Konzerte in 40 Locations gegeben. Auch Klangwanderungen mit bis zu 80 Gästen führten zu den unterschiedlichsten Events quer durch die Salzburger Altstadt. Felix Roittner