Enormes Misstrauen prägt die Linzer Stadtpolitik

Aufklärungsbedarf auch nach Übergabe an Hörzing

Denn auch Vorgänge in der Zeit seit Oktober 2017, als Stadtchef Klaus Luger (gegen den die Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Aktenaffäre ermittelt) diese Causa an Vizebürgermeisterin Karin Hörzing übergeben hat, seien höchst aufklärungsbedürftig.