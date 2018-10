Mit Baustelle ist Konditorei hinter Gittern

Es scheint nicht einfach zu sein, das Amt des Baustadtrates in Salzburg auszuüben. Barbara Unterkofler, die jetzt von den Pinken zu den Türkisen überwechselt, erkannte dies an dem Chaos in der Schwarzstraße. Als sich die Asphaltierung hinzog, musste auf Bitten der „Krone“ (Geschäftsleute hatten sie aufmerksam gemacht) Bürgermeister Heinz Schaden einspringen. Er ließ die gesamte Straße ein Wochenende lang sperren und die Asphaltierung in Sonder-Schichten durchführen.