Dieses neue Öffi-Ticket ist wie eine Revolution

Ausgesprochenes Pech für die Gegner der Oberleitungen: Denn die Reserve-Batterien (die in stärkerer Ausführung in Grödig verwendet werden sollten) sind in einigen neuen O-Bussen kaputt, sie können derzeit nicht ersetzt oder repariert werden. Bei Baustellen oder kurzen Umfahrungen sind diese Fahrzeuge sozusagen hilflos.