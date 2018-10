Nach Bollwerk-Aus: „Club 22“ soll Wiener locken

Am 25. Oktober soll nun also der neue Club 22 seine Pforten in den ehemaligen Hallen des Bollwerk Wiens eröffnen. Musikalisch ist Hip Hop, RnB, Latin und einiges mehr angekündigt. Von 22 bis 23 Uhr soll es eine offene Gästeliste geben, auf die man sich via Whatsapp selbst setzen kann. Der Eintritt vor 23 Uhr beträgt lediglich leistbare 5€. Danach 10€.