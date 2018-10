Eishockey: Die KHL kommt nach Wien

Mit acht slowakischen Meistertiteln (zuletzt im Jahr 2012) und dem tschechoslowakischen Titel (1979) ist die Mannschaft aus Bratislava die erfolgreichste in der Geschichte der Slowakei. CSKA Moskau ist ein legendärer russischer Eishockey-Klub. In seiner 71-jährigen Geschichte gewann das Team der „Red Army“ mehr sowjetische Meisterschaften und europäische Titel als jeder andere Verein. Auf dem Weg zurück zum früheren Status einer Eishockey-Macht erreichte CSKA zwei der letzten drei Gagarin-Pokal-Endspiele, der ersehnte KHL-Pokal blieb den Russen bislang aber verwehrt. In den Jahren 2015 bis 2017 kürte sich CSKA jeweils zum Champion der regulären Saison. In dieser Spielzeit beinhaltet der Kader acht Olympiasieger aus PyeongChang, darunter Jungstar Kirill Kaprizov, der Russlands lange Wartezeit auf olympisches Gold mit seinem Treffer in der Overtime beendete. Dazu kamen im Laufe des Sommers noch zwei mächtige Imports als Verstärkung für die Offensive: Kanadas Linden Vey, Bronzemedaillengewinner in Korea und fünftbester Torschütze der vergangenen KHL-Saison, sowie der NHL-erfahrende Däne Jannik Hansen.