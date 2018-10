Schüsse vor Disco: „Warum haben Gäste Waffen?“

Nach Schüssen und Polizei-Großeinsatz vor der Disco „Feeling“ in Wels-Pernau gibt´s auch politische Reaktionen. Der Welser Stadt-Vize Gerhard Kroiß, der in der Nacht beim Einsatz vor Ort war, hat Zweifel an der Zuverlässigkeit von Betreiber und Security. Nicht der erste Vorfall: Im Sommer musste das Lokal wegen einer Bombendrohung geräumt werden. Im März kam es zu einer Massenschlägerei mit Eisenstangen und Holzlatten.