Alko- und Drogen-Eltern hatten Kinder im Auto

Eltern ohne Gewissen: In Mauthausen fuhr ein 42-jähriger Vater aus St. Georgen/Gusen mit 1,1 Promille intus und seinem zehnjährigen Sohn am Beifahrersitz mit dem Auto gegen die Leitschiene. Und in Haslach an der Mühl erwischten Polizisten eine 39-jährige Mutter, die bekifft ihre Söhne (5 und 8) im Auto chauffierte.