Robo Roach: „Die Nervensäge“

Rube und Reg sind Kakerlaken und Brüder. Aber sie sind alles andere als gewöhnlich. Der liebenswürdige, ein wenig trottelige Rube ist groß und ein hoffnungsloser Optimist. Außerdem kann er sich in RoboRoach - einen Superkäfer mit erstaunlichen Fähigkeiten - verwandeln. Reg, der ältere der beiden Brüder, ist raffiniert, intelligent und recht geldgierig. Er hat nur einen Gedanken in seinem Kopf: „Wie werde ich am schnellsten reich“? Dass sein jüngerer Bruder über Superkräfte verfügt, passt Reg eigentlich nicht in den Kram. Denn Rubes selbstloses Heldentum zerstört in der Regel seine „Geldgewinnungs-Pläne“.