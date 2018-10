Blutiges „Halloween“ lässt Kinokassen klingeln

Die Neuauflage des Horrorklassikers „Halloween“, die seit Freitag in den US-Kinos läuft, ist voll auf Rekordkurs. Prognosen gehen davon aus, dass der Film es schaffen könnte, am Startwochenende mehr als 80,5 Millionen US-Dollar (knapp 70 Millionen Euro) in die Kassen einzuspielen. Sollte das gelingen, könnte „Halloween“ den Rekord für das erfolgreichste US-Startwochenende eines Films im Oktober sein Eigen nennen. Dabei hat der Filmlediglich 10 Millionen Dollar gekostet. In Österreich startet „Halloween“ übrigens am 25. Oktober.