Jakob Pöltl verliert mit San Antonio in Portland

Für die San Antonio Spurs hat es im zweiten Spiel der neuen Saison in der NBA die erste Niederlage gesetzt. Die Texaner mit Jakob Pöltl verloren am Samstag bei den Portland Trail Blazers 108:121. Österreichs NBA-Pionier war neuerlich in der Startformation des fünffachen NBA-Champions aufgeboten. Der Center bekam 13:06 Minuten Spielzeit im Moda Center, in denen er mit je zwei Rebounds und Assists bilanzierte. Wurfversuch hatte der 23-Jährige keinen.