Alpinist stürzte 15 Meter tief von der Kletterwand

Am Samstag kam es in den Auer Kletterwänden in Lofer zu dem Alpinunfall, als zwei deutsche Staatsangehörige in den unteren „Auer Kletterwänden“ alte Einstiegsseile gegen neue tauschen wollten.

Gegen 11.15 Uhr befand sich einer der beiden gut 15 Meter über dem Fuß der Felswand, als er gerade ungesichert beim „Aufschießen“ eines alten Seiles war. „Durch eine Unachtsamkeit verlor er plötzlich sein Gleichgewicht und konnte keinen Halt mehr finden“, heißt es im Polizeibericht. Der 30-Jährige fiel drei Meter über steil abfallendes Gelände und schlug danach, nach etwa acht Metern freier Fall, am Fuß der Felswand auf. Danach stürzte er weitere fünf Meter über steiles Gelände abwärts, bevor er gedgen einen Baum prallte und nochmals mehrere Meter nach unten weiterstürzte. Dort blieb er schlussendlich schwer verletzt liegen.