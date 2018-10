Alkolenker stürzte mit Auto ab und lief davon

Ein 27 Jahre alter Italiener ist in der Nacht auf Freitag in Kaprun im Pinzgau mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Das Auto prallte nach 50 Meter gegen eine Baumgruppe. Der schwer alkoholisierte Lenker verließ das Unfallauto und ging, ohne die Polizei zu verständigen, zu Fuß in seine Unterkunft.