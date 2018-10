Ein Traum von einer Alm

Der Landeshauptmann ist da: „Die Woche fängt gut an, ein schöner Termin!“ Wilfried Haslauer mit Trachtenjacke. Kurze Lederhose. Dicke grüne Stutzen.

Elf Jahre schon findet diese Wahl statt: Almsommerhütte des Jahres. „Krone“ und Leo Bauernberger, stets bestens gelaunter Chef vom Salzburger Land Tourismus arbeiten perfekt zusammen. Meist braucht es nur ein kurzes „Ja“ oder „Geht ok“ und die Sache läuft.

Briefwahl gibt es da nicht. Die Stimmabgabe muss man sich mit viel Schweiß erarbeiten. Aufstieg auf die Alm. Herzhafte Jause. Ein Plausch mit den Wirtsleuten. Man ist per Du. Kommst du ein zweites Mal, gehörst du zur Familie. Wie es den Kindern geht und wie der Sommer so ist heroben in den Bergen?

Die Stimmzettel liegen auf, meist in der Nähe vom Hüttenstempel.