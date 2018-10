Pkw überschlug sich in Steinhaus mehrmals

Totalschaden am Pkw

Die 44-Jährige musste vom Roten Kreuz psychisch betreut werden und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels eingeliefert. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und wollte keine ärztliche Versorgung. Am Transporter entstand geringer Sachschaden, am Pkw Totalschaden.