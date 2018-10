Karottenfasern machen Beton um bis zu 80% stabiler

Schon eine geringe Menge an kleinsten Partikeln aus Karotten macht Beton um bis zu 80 Prozent stabiler. Wie Wissenschaftler an der britischen Universität Lancaster herausgefunden haben, werden durch die Beimischung Risse im Beton verhindert und durch die Senkung des Bedarfs an Zement zudem der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) verringert. Derzeit verursacht Zementherstellung rund sieben Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, schätzt die Internationale Energie-Agentur IEA.