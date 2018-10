Lärm von HL-Bahn: Hoffen auf neuen Nacht-Korridor

Zu lange hat man den Lärmschutz hintangestellt. Jetzt will die Politik „wieder Bewegung in die Umsetzung von Schutzmaßnahmen bringen. Ich kenne die Lärmproblematik an der Strecke sehr gut“, sagt Mobilitätslandesrat Ulrich Zafoschnig. Auf seine Initiative wurde jetzt auch eine Schallschutzförderung für Tourismusbetriebe eingeführt. Für langfristige Maßnahmen pocht das Land auf die sofortige Planung einer neuen Gütertrasse (W2) im Norden des Wörthersees. Gefordert wird von den ÖBB und dem Verkehrsministerium, die Trassenplanungsstudien sofort in Auftrag zu geben sowie die identifizierte Trasse sowie den Knoten Klagenfurt und Villach im Rahmenplan der ÖBB zu berücksichtigen. Außerdem soll eine Projektleitung eingerichtet werden. Die Regierung will in ihrer nächsten Sitzung eine entsprechende Resolution unterzeichnen.