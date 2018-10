„Schubi“ versetzte Pinzgau im Derby den Todesstoß

Fünf Grödig-Sitzer in der ersten halben Stunde, darunter ein Lattenschuss von Lukacevic. Aber den Ball brachte nur Schubert unter - als die Saalfeldener im Kopf noch in der Kabine waren. Danach fand auch Pinzgau Möglichkeiten vor, haderte aber wie schon in Halbzeit eins mit Referee Begovic. „Wahnsinn, zwei glasklare Elfer nicht gegeben“, konnte es Coach Seiler nicht fassen.