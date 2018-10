Kärnten sucht „PflegerIn mit Herz“

„PflegerIn mit Herz“ rückt den Menschen in der Pflegedebatte in den Vordergrund. „Zigtausende in ganz Österreich leisten tagtäglich Großartiges im Pflegebereich, ihnen gebührt größter Dank, Respekt und Anerkennung“, so Günter Geyer, Präsident der Initiative „PflegerIn mit Herz“ und Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, der die Aktion heuer bereits zum siebenten Mal organisiert.