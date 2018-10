„Hilfe! Er wäscht sich vor dem Sex nie die Hände!“

Dabei haben Forscher an der University of Colorado in einer Studie, die die Anzahl der Bakterien auf Menschenhänden untersuchte, nach Abstrichen der Handinnenflächen von mehr als 50 gesunden Freiwilligen herausgefunden, dass rund 4700 Bakterien aus 150 unterschiedlichen Arten eine Hand bevölkern. Wenn man dann noch bedenkt, dass sich etwa jeder Zehnte nach dem Klogang nicht die Hände wäscht... Igitt!