Klagenfurt: Glanbrücke ab heute wieder befahrbar

Gute Nachrichten gibt es für die Autofahrer in Klagenfurt. Die Glanbrücke ist ab heute Mittag wieder in beide Richtungen befahrbar. Wegen Sanierungsmaßnahmen war die Brücke in der Grete Bittner Straße seit Juli stadteinwärts gesperrt. Einige Nebenarbeiten müssen noch bis Mitte November erledigt werden. Sie verursachen aber keinerlei Behinderungen.