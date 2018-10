Brassbanda und Weltrekordhalter

Mit einem Schlagzeuger hat auch ein Postler zu kämpfen. Frederik Meulyzer bringt Stijn Grupping beim Schnüren seiner Pakete nämlich gehörig aus dem Takt, und so artet ihr Stück „Pakman“, das übrigens in einem Lastwagen zur Aufführung kommt, zum Duell aus. „Die belgische Compagnie Post Uit Hessdalen spielt damit auf unseren oft hektischen Alltag an“, so die künstlerische Leiterin Caroline Stolpe, die heuer auch erstmals mit einer Truppe aus Marokko in Salzburg aufwartet, und dem Festival mit Groupe Acrobatique de Tanger einen spektakulären Auftakt garantiert. „In Marokko hat die Akrobatik nämlich eine einzigartige Tradition und wird von Generation zu Generation weiter gegeben.“