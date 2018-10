Wünschelrutengeher - Aberglaube oder Tatsache?

Rosa Schwarzl hat einmal durch Zufall eine Wünschelrute in die Hand bekommen: „Da habe ich festgestellt, dass es treffsicher funktionierte. Es hat sich vieles bestätigt, was ich schon mein ganzes Leben ohne diese Werkzeuge nur mit meinem Körper gemacht habe.“ Denn die Wünschelrute, Pendel oder Tensor sind nur Anzeiger. Das eigentliche Instrument ist der menschliche Körper mit all seinen Sinnen. Schwarzl wird für die Suche und das Finden von gutem Trinkwasser für den Bau von Brunnen sowie die geomantische Arbeit mit Kraftplätzen wie Kirchen, altgenutzte Plätze und besondere Orte in der Natur als Energietankstelle für die Umgebung engagiert, ebenso wie wenn Menschen, Tiere oder Pflanzen den für sich passenden Hauptaufenthaltsort lokalisieren wollen. Denn laut der Radiästhesie können Wasseradern und andere Strahlen das Wohlbefinden in der Wohnung einschränken.