Hasbro: Kinderlachen und einmaliges Spielerlebnis!

Nach einem langen Tag freut man sich häufig nur auf eines: nach Hause zu kommen und seine Liebsten in den Arm zu schließen. Zeit mit der Familie zu verbringen ist das höchste Gut und vor allem der Nachwuchs freut sich über viele gemeinsame Stunden mit den Eltern. Dabei steht in der kalten Jahreszeit das Spielen im heimeligen Zuhause an oberster Stelle und bringt nicht nur die Kinder zum Strahlen, sondern alle auch zusammen an den Tisch.