Davor haben Männer in Beziehungen Angst

Auch Männer haben Angst. Vor allem vor den Frauen, mit denen sie in einer Beziehung sind. Eine neue Studie hat sich mit der Frage beschäftigt, wovor sich Männer in einer Partnerschaft am meisten fürchten. Eines vorweg: Wählerisch sind die Herren der Schöpfung bei der Wahl ihrer Herzensdame nicht. Sie gehen häufiger Kompromisse ein und haben weniger Ansprüche, da sie eine Beziehung mehr brauchen als eine Frau. City4U weiß noch mehr: