Grüner Bundesrat fordert Reisewarnung für Türkei

Mutter mit zwei Töchtern enthaftet

Indes seien immerhin drei Österreicherinnen mit türkisch-kurdischen Wurzeln, die in der Türkei festgenommen worden waren, wieder freigelassen worden, wie der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, am Donnerstag bekannt gab. Laut der ehemaligen grünen Nationalratsabgeordnete Berivan Aslan waren die 48-jährige Frau und ihre beiden Töchter (18 und 20) am Montag bei der Ausreise am Istanbuler Flughafen verhaftet worden. Die Mutter mit ihren beiden Töchtern soll nun so schnell wie möglich nach Österreich abgeschoben werden. „Womöglich werden sie noch heute nach Österreich zurückkehren“, sagte Guschelbauer.