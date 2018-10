Wintersport: Sparen Sie jetzt bis zu 70 Prozent

Diese Kombination aus Skibrille und Gesichtsmaske brilliert auf allen Ebenen: Die zylindrische Brillenglas-Technologie sowie die durchgehende Channel-Belüftung sorgen für maximales Sichtfeld bei maximaler Luftzirkulation, was eine uneingeschränkte Fahrt bei allen Wetterlagen ermöglicht. Und sollte sich das mal von seiner ungemütlichen Seite zeigen, genügt ein Klick und der Goggle ist durch Magneten mit dem Gesichtschutz verbunden. Auf dieses funktionale, wie auch stylische Ski-Accessoire müssen dank OGT-Technologie (Over the Glass) auch Brillenträger nicht verzichten.