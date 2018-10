Sekundenschlaf: Auffahrunfall auf Autobahn

Am Donnerstag gegen 4.45 Uhr fuhr ein 61-jähriger Italiener mit seinem Lkw auf der Inntalautobahn bei Hall in Richtung Kufstein. Bei der Autobahnabfahrt Hall Mitte fuhr ein 19-jähriger Österreicher mit seinem Pkw vermutlich wegen eines Sekundenschlafes von hinten auf den Anhänger auf. Der Pkw kam schwer beschädigt am linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der 19-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde von nachkommenden Lenkern erstversorgt, ehe er von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert wurde. Ein beim Österreicher durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Inntalautobahn im Bereich der Unfallstelle nur einspurig passierbar, was einen Rückstau bis Innsbruck Ost zur Folge hatte.