Eine Kreuzfahrt ohne Gepäck

Schon bei der Aufgabe des Gepäcks am Airline-Schalter in München gab es Probleme. „Der Koffer erhielt gar keinen Aufkleber mit dem Zielflughafen. Man versicherte uns aber, dass er mitkomme“, so Margarete V. In Barcelona, von wo aus in See gestochen wurde, stand die Leserin schließlich ohne ihre Habseligkeiten da. „Ich musste mir dann Kleidung, Schuhe und Medikamente für sieben Tage kaufen, weil der Koffer nicht mehr aufgetaucht ist“, so die verärgerte Leserin weiter. Erst zwei Wochen nach Ende der Reise wurde der Koffer nach Hause geliefert. Die anschließende Beschwerde der Oberösterreicherin bei der spanischen Fluglinie blieb offenbar ungehört.