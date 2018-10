Rumäne bezahlte am Achensee mit Falschgeld

Am Mittwoch kurz vor 18 Uhr bezahlte ein vorerst unbekannter Lenker eines Klein-Lkw in Achenkirch an einer Tankstelle mit gefälschten Banknoten. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei Jenbach einen durch einen 31-jährigen Rumänen gelenkten Klein-Lkw und einen weiteren verdächtigen Pkw eines rumänischen Geschwisterpaars - 42 und 59 Jahre alt - anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurden fünf falsche 50-Euro-Scheine sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass die Rumänen auch an anderen Orten weitere gefälschte Banknoten in Umlauf gebracht haben. Die Ermittlungen sind im Gange. Die Rumänen werden auf freiem Fuße angezeigt.