Kind (6) lief gegen Auto: Fuß geriet unter Reifen

Zwei sechsjährige Buben waren Mittwochmittag auf einer Gemeindestraße in Launsdorf unterwegs, gingen durch die Bahnunterführung und - ohne auf den Querverkehr zu achten - auf den Bahnweg. Der erste Volksschüler wählte den Weg nahe der gebogenen Mauer der Bahnunterführung, der zweite wollte die Fahrbahn schräg überqueren, um zur gegenüberliegenden Stiege zu kommen. In dem Moment näherte sich eine Launsdorferin (29) in ihrem Wagen; nach eigenen Angaben mit etwa 20 km/h. Der junge Launsdorfer lief gegen den linken Kotflügel ihres Autos. Trotz sofortiger Vollbremsung geriet sein linker Fuß unter das Rad, sein Turnschuh wurde vom Fuß gelöst.