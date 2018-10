Sepp Eisl: Der Biobauer und die Göttin

Die Familie Eisl lebt in einem mehr als 500 Jahre bestehenden „Erbhof“ direkt am Wolfgangsee. Der Sepp und seine Christine produzieren hier ihre mehrfach ausgezeichneten Schafmilch-Spezialitäten, die in der Spitzen-Gastronomie sowie im ausgewählten Handel angeboten werden. 2017 wagte sich Sepp Eisl in eine neue Sparte und eröffnete in der Altstadt den ersten Bio-Schafmilch-Eis-Salon von Österreich. Die Verwendung von Ökostrom und Energie aus dem eigenen Biomasse-Heizwerk ist selbstverständlich, die Verpackungen müssen biologisch abbaubar oder wieder verwertbar sein.