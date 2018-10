Fünf Jahre Freiheitsstrafe für qualvolle Fahrt

Der Angeklagte will im September 2015 gar nicht in Ungarn gewesen sein und erklärte sich zu Prozessbeginn Anfang August für nicht schuldig. Obwohl die Staatsanwaltschaft klare Indizien vorlegte: Neben einer ungarischen Willkommens-SMS auf seinem Handy wurde die Fahrt mittels Navi-Daten aufgezeichnet. Der Iraker fuhr nämlich vor, um den Lenker des Vans - mit den 36 Flüchtlingen - vor Kontrollen zu warnen. Start war in Ungarn mit Ziel Deutschland. Doch in Salzburg hieß es: Endstation. Während er in U-Haft kam, konnte sein Komplize entkommen.