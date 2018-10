Mit der „Krone“ zur Egon Schiele Ausstellung

Seit Freitag ehrt auch das Belvedere Egon Schiele anlässlich seines Todestags, der sich 2018 zum 100. Mal jährt. Aus diesem Anlass werden alle Arbeiten des Künstlers, die in der Sammlung der Österreichischen Galerie sind bzw. einmal waren, in der umfassenden Schau „Egon Schiele. Wege einer Sammlung“ gezeigt - darunter so berühmte Werk wie das „Bildnis Wally Neuzils“, „Tod und das Mädchen“, „Die Umarmung“ und viele mehr. Zahlreiche neue Erkenntnisse zu den Gemälden und der Sammlungsgeschichte machen die Ausstellung im Unteren Belvedere auch für Schiele-Kenner zu einer spannenden Entdeckungsreise.