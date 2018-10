krone.at-Foto-Wettbewerbe: Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Verbraucher (im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes) ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich, ausgenommen Mitarbeiter (und deren Angehörige) des Veranstalters, des Kooperationspartners und jeweils verbundener Unternehmen.

Die Ziehungen erfolgen am: siehe Wettbewerb

Jeder Teilnehmer räumt der KMM für die Dauer der jeweils geltenden gesetzlichen Schutzfrist an dem von ihm eingestellten Content (z.B. Texte, Video, Lichtbilder, Bilder, Graffitis) ein geographisch und sachlich unbeschränktes, übertragbares, nicht-exklusives Verwertungs-, Nutzungs-und Bearbeitungsrecht, insbesondere zu Zwecken der Abrufbarhaltung, Veröffentlichung und Verbreitung über die App, die Online-Plattformen von KMM und zur Verwertung in der Printausgabe der „Kronen-Zeitung“, ein. Die Rechte umfassen insbesondere auch die Verwertung des Contents zur Zwecken der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen von KMM, des Veranstalters sowie der Printausgabe der „Kronen-Zeitung“ und zu Berichterstattungszwecken.

Rechte an zur Verfügung gestellten Content: