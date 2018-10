AUA fliegt auf Frauenpower

Die AUA-Mutter Lufthansa müht sich, mehr Frauen in die Cockpits ihrer Jets zu bekommen. Aktuell sind von 1225 Piloten fünf Prozent weiblich. „Diesen Anteil wollen wir steigern“, so Ausbildungsleiter Helmut Haubenwaller. Die Zeiten, in denen die physische Kraft eines Mannes zum Steuern eines Flugzeugs notwendig war, sind vorbei. „Wir ermutigen Damen zu einer Cockpit-Karriere.“