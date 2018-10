„Die Lochis“ sorgen für Fan-Ansturm in Wien

Die Lochis singen auf Deutsch und setzen sich mit ihren Songs in den Köpfen ihrer Hörer fest. Persönlich, emotional und mitreißend, mit noch mehr Power, neuen Beats und lauten wie auch leisen Tönen - so lässt sich ihr zweites Album wohl am besten beschreiben. Doch live auf Tour kommt noch ein ganz anderer Faktor dazu: Ihre grenzenlose und absolut ansteckende Energie auf der Bühne, die sofort jeden packt - ob er nun ein Lochinator ist oder nicht.