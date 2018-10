Mit Supersprint holte Steirer Grick den Tagessieg

Steirer am Knie verletzt

Der 27-jährige ist Marketingmitarbeiter bei KTM in Mattighofen und sagte heute, dass er sehr vom eigens für ihn und seine zweite Crocodile Trophy Teilnahme aufgebautes KTM Bike mit voller Federung profitiert habe. Er sein ein guter technischer Fahrer, jedoch bei einigen Stellen sei es schon haarig geworden auf den steilen Abfahren und teilweise extrem unwegsamen Terrain. Er erklärte dass vor allem bei Etappenrennen man auch in der Führungsgruppe mit Vorsicht in solche Streckenabschnitte ginge, anders als in den kurzen Cross-Country Rennen, wo man noch viel weniger zeitmäßigen Spielraum habe. Hier ginge es doch darum, Tag für Tag in Form - und unverletzt - zu bleiben. Pech hatte zum Beispiel der Steirer Philipp Wetzelberger, der sich bei einem Sturz das Knie verletzte und von der Rennärztin versorgt wurde.