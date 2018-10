Die schönsten Unternehmungen für Paare in Wien

Es will zwar noch immer nicht gehen, aber langsam aber doch ist das warme Wetter nun wirklich Geschichte. Und auch wenn es nichts Schöneres gibt, als bei trübem Wetter zu Hause mit dem Partner zu kuscheln, so will man doch auch ab und zu etwas erleben. Wien hat im Herbst für Paare einiges zu bieten: Romantisch-morbide Spaziergänge, spannende Abende und viel Neues zum Entdecken. Also raus aus den Betten und los gehts!