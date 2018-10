Wiener Bloggerin lädt zu Network-Events

Wie man eine Marke kreiert, sich selbst am besten in Szene setzt und Fuß in diversen Branchen fasst? Das und noch vieles mehr wird bei den Events der Wienerin Hanna (31) im Podium besprochen. Regelmäßig lädt die Bloggerin, die selbst Marketing-Expertin ist, verschiedenste Medienleute und Szene-Affine zum Talk. Der letzte Termin fand im gemütlichen Kinosaal im Ruby Marie Hotel (7., Mariahilfer Straße 120) zum Thema „Build a Brand“ statt. Auch heute lädt Hanna erneut zum Networken in die Location, denn aufgrund des regen Interesses gibt es eine zweite Runde des „Cinematalks“. Mit dabei sind diesmal die Gründerin der Vienna Fashion Week Elvyra Geyer, der bekannte Wiener DJ Daniel Bessler, die erfolgreiche Bloggerin Leonie-Rachel Soyel, Unternehmer Ilja Jay und einige weitere Experten, die sich im Podium austauschen.