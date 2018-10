Winzer rechnen mit einem guten „Tröpferl“

Mit einem blauen Auge davongekommen ist Hobby-Winzer Herwig Herget aus Maria Saal, der vor sechs Jahren bei St. Veit auf 2600 Quadratmetern 800 Rebstöcke gepflanzt hatte. Herget, der in guten Jahren an die 1500 Liter Wein abfüllt, zeigt sich durchaus zufrieden: „Der Hagel hat nicht allzu viel Schaden angerichtet. Unser Ausfall hält sich zum Glück noch in Grenzen.“ Er hat jetzt Netze montiert – zum Schutz gegen Hagel und Vögel: „Ohne diese Netze wird es in unserer Region künftig wohl nicht mehr gehen.“