Polizei auf Fußstreife erschnupperte Cannabislager

Die Streife war am Montag gegen 15.30 Uhr in Matrei am Brenner zu Fuß unterwegs. Plötzlich schlug den Beamten im Bereich eines Geschäftes deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Dieser steigerte sich sogar noch, als sie das Geschäfts betraten. Der Ladenbesitzer stimmte zu, dass die Beamten das Umfeld des Geschäftes näher unter die Lupe nehmen. Und tatsächlich: Im Garten wurden zunächst 38 Cannabispflanzen gefunden. Dann wurde ein Polizeidrogenspürhund angeordnet. Für ihn ein leichtes Spiel. Er erschnupperte bei einer weiteren Durchsuchung 20 bereits getrocknete Stauden sowie auch Hanf in getrockneter Form. Die beiden Beschuldigten, ein 37-jähriger Mann sowie eine 61-jährige Frau aus Österreich, werden auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.