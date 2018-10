Mit jedem Versuch der Lösung ein Stück näher

Viele (noble) Versuche

„Ich habe eine Lösung“, sprach der Mann also ins Telefon, als er in der Redaktion der „Kronen Zeitung“ anrief. „Vielleicht sogar die Lösung im Kampf gegen das Plastik.“ Denn seit Posch pensioniert ist, tüftelt er in seiner Werkstatt - zersägt Plastik, baut Maschinen und experimentiert mit verschiedenen Stoffen. Dabei heraus kamen Pellets - ein Gemisch aus Holz- und Plastikabfällen, die sich schadstofffrei verbrennen lassen und dabei auch noch „einen irren Heizwert haben“, wie der Mann, der 19 Jahre an der HTL Kunststofflehre unterrichtete, verkündete. Am Konferenztisch der „Tiroler Krone“ räumt er seinen „Bauchladen“ aus - Plastikabfälle aller Art kommen zum Vorschein. Posch erklärt, was es damit auf sich hat. Eindringlich aber geduldig, durch und durch der Lehrer.