Grazerin bei Kollision schwer am Kopf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aschau am Ottersbach (Gemeinde Südoststeiermark) erlitt am Dienstag eine in Graz wohnhafte Slowenin (28) schwere Kopferverletzungen. Sie geriet über die Mittelspur, touchierte das Heck eines Lkw und krachte dann frontal in ein entgegenkommendes Auto. Ein 14-jähriges Mädchen wurde leicht verletzt.