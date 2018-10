Hochfeld hat das beste Orchester Österreichs

Eine Sensation gelang der Trachtenmusikkapelle Hochfeld aus Irrdorf bei Straßwalchen: Als erste Kapelle in ganz Salzburg konnte sie eine Bundeskonzertwertung für sich entscheiden! 51 Musiker nahmen am Österreichischen Blasorchester-Wettbewerb der Leistungsstufe B in Ried teil und hatten Grund zum Jubeln.