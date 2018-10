Seniorin: „Räuber war schon zum zweiten Mal da!“

Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad: Das nutzten Ernestine und ihr Mann Walter, ein pensionierter Mediziner, am Montag für ein Nickerchen. Während es sich die Frau auf der Terrasse auf einem Liegestuhl gemütlich gemacht hatte, döste ihr Mann am Balkon im ersten Stock. Gegen 15.30 Uhr wurde Walter H. schließlich durch die Hilferufe seiner Frau wach. „Ich habe den Mann Richtung Rennbahnstraße weglaufen gesehen und bin sofort zu meiner Frau hinunter“, schildert er. Sie hatte beim Angriff eine blutende Wunde an den Fingern erlitten.