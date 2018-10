Die neuen Gourmet-Hotspots der City

#3. What the Duck

Im ehemaligen Marktamt am Yppenplatz, im Herzen Ottakrings, hat ein Stück China Einzug gehalten. Das neue Bar-Restaurant What the Duck bietet zeitgenössische chinesische Küche mit dem Anspruch französischer Exzellenz, immer aber lässig und unkompliziert.

Wo: 16., Yppenplatz 4

Web:www.whattheduck.at