Grazer Silvester: Show mit Wasser, Licht und Laser

Einzigartig in Österreich

Der Grazer VP-Bürgermeister Siegfried Nagl hofft, dass die neue Silvester-Show auch mehr Touristen nach Graz lockt. Nagl macht aber auch eine Ansage gegen die Silvester-Feuerwerke, die ja aufgrund des Feinstaubs eigentlich in Graz verboten sind: „Wir als Stadt veranstalten aus Umwelt-Gründen kein Feuerwerk mehr. Seit wir damit aufgehört haben, schießen die Grazer aber vermehrt Raketen in die Luft. Ich hoffe, dass wir mit der neuen Show ein Alternativ-Angebot gefunden haben.“