Modric verrät: Wetten über Ronaldo in der Kabine

„Ich hatte beide Abgänge nicht erwartet. Ich glaubte nicht daran, dass Zidane geht. Dasselbe bei Ronaldo“, so Modric. „Als die Gerüchte um Cristiano aufkeimten, haben wir in der Kabine Wetten abgeschlossen. Wir waren uns sicher, dass er bleiben wird. Aber gut, jeder trifft in seinem Leben Entscheidungen“, sagte der 33-Jährige in einem Interview mit „France Football“